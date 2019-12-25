Barcelona Neymar'da ısrarcı

Barcelona, Paris Saint Germain'e gidişinden sonra zaman zaman kafa karıştırıcı açıklamalar yapan Neymar'ı sezon sonu için birinci transfer hedefi yaptı.

Yaz boyunca transferin önde gelen gündemlerinden biri haline gelen ve eski kulübüne dönmek istediğini söyleyen Neymar için Barcelona yeniden masaya oturacak.

NEYMAR İÇİN BAZI OYUNCULAR SATILACAK

Bu yaz Ajax'ın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong ile Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ı alan Barcelona, gelecek yaz için tüm çabasını Neymar için gösterecek. Oyuncunun transferini 222 milyon Euro'ya bitirmesi beklenen Barcelona, kaynak yaratmak için de kadrosundaki bazı isimleri satacak.

PSG Sportif Direktörü Leonardo, geçen sezon Neymar için 222 milyon Euro isterken; Fransız ekibinin de oyuncunun gitmek istemesinden dolayı satışa onay vereceği bildirildi.

Avrupa şampiyonluğu parolasıyla Neymar'ı transfer eden PSG, Brezilyalıdan yeterince yararlanamadı. Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Neymar, Barcelona formasını giydiği 2013-17 sezonlarında 186 maça çıktı ve 105 gol attı.

2015'teki Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Barcelona ile 2 de lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Neymar, PSG'ye rekor bir rakamla 222 milyon Euro'ya transfer olmuştu