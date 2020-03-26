Barcelona, oyuncularından yüzde 70 indirim istedi

Dünyayı etkisine alan koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda zorluklar geçiren Barcelona'da, üst düzey bir toplantı oldu.

Guardian'ın haberinde; liglerin durması, maç ve yayın gelirlerinin aksaması ve virüs nedeniyle sportif faaliyetlerin askıya alınması maddi açıdan darboğaz getirdi.

HER OYUNCUDAN YÜZDE 70 İNDİRİM İSTENDİ

Buna göre Barcelona yönetimi, oyunculardan şu an için yüzde 70'lik maaş kesintisi talep etti. Her oyuncuda aynı oranla olmamak kaydıyla yüzde 70'e kadar gidecek maaş indirimlerinin olması amaçlanıyor.

TAKIMIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İSTEMİYOR

Ancak, şu ana kadar takımla ortak noktada buluşulamadı. Henüz bir anlaşma sağlanamadı. Katalan basındaki iddialarda da Messi ve birkaç kişinin bu duruma ılımlı yaklaştığı, ancak takımın büyük çoğunluğunun böyle bir zorunluluğa soğuk baktığı ifade edildi.