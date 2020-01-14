Barcelona, Para Ligi'nde zirvede

Geçen yıl 840 milyon euro gelire ulaşan Barcelona, 800 milyon barajını aşan ilk kulüp oldu. Ezeli rakibi Real Madrid'den yüzde 10 daha fazla geliri hanesine yazdıran Barcelona, tarihinde de ilk kez bu araştırmada zirvede yer aldı.

840 MİLYON EUROLUK GELİR

Dünyanın en çok kazanan 20 takımının toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 11 artış sağladı ve 9.3 milyar euroya yükseldi. Listenin zirvesinde yer almasına alışılan Real Madrid, 757.3 milyon euroda kaldı ve 2. sıraya geriledi. Son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen İngiliz devi Manchester United, 711.5 milyon euroyla 3. sıradaki yerini korurken, bu takımları Bayern Münih (660.1) Paris Saint Germain (635.9), Manchester City (610.6) ve Liverpool (604.7) takip etti.

Toplam 521.1 milyon euroluk bir gelire ulaşan Tottenham Hotspur, 1996-97'den bu yana yayınlanan raporda ilk kez Londra'daki iki ezeli rakibi Chelsea ve Arsenal'i geçti. 513.1 milyon euroluk bir gelir elde eden Chelsea listede 9. sırada yer alırken, onu Juventus takip etti. Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan Arsenal ise ilk 10 dışında kaldı ve kendine 11. sırada yer buldu.

BARCELONA'NIN YÜKSELİŞİ

23. Deloitte Para Ligi araştırmasında, 1. Barcelona ile Real Madrid arasındaki 83 milyon euroluk fark dikkat çekti. Daha önce hiçbir araştırmada ilk iki sıradaki takım arasındaki fark bu kadar açılmamıştı.

Barcelona'nın gelirlerinin en büyük nedeni ise kendi pazarlama stratejilerini uygulamaları oldu. Kendi pazarlama ve lisans haklarına sahip kulüp, değişen pazar şartlarına kolayca adapte olurken, yayın gelirlerine bağlılığı azalttı ve kontrollü gelirleri artırmaya odaklandı. Deloitte raporunda buna dikkat çekilirken; bu stratejiyi sürdürdüğü takdirde Katalan devinin gelecek yıllarda 1 milyar euro barajını aşan ilk ekip olacağına vurgu yapıldı.

JUVENTUS'TA RONALDO ETKİSİ

Deloitte'in raporunda 10. sıraya yükselen Juventus'un gelirlerine, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo direk etki etti. Real Madrid'den 100 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, İtalyan ekibinin gelirlerini artırdı.

Real Madrid ve Barcelona'dan daha çok Instagram takipçisine sahip Ronaldo, 2018-19 reklam görünürlüğünü artırdı. Kulüp ayrıca, Ronaldo'nun gelişinin ardından kulüp ürünlerinin satışlarını da artırdı.