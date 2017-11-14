Ensonhaber.com'a dön

Barcelona PSG'den Yacine Adli'yi alıyor

İspanyol ve Fransız basınına göre Barcelona sezon sonu PSG ile sözleşmesi sona erecek genç yıldız adayı Yacine Adli'nin transferi bitirdi.

Yorum Yap

L'equipe Gazetesi, 2000 doğumlu olan Adli'nin önümüzdeki yaz 18 yaşını bitireceğini ve PSG ile sona erecek olan sözleşmesini de uzatmaya yanaşmadığını yazdı.

Manchester City'den de teklif alan Adli'nin gelişimi için Barcelona veya Bayern Münih'i tercih edeceği belirtildi. İspanyol Sport Gazetesi de, Paris Saint Germain Gençlik Akademi Direktörü Luis Fernandez'in oyun vizyonu çok geniş bir orta saha oyuncusu olan Adli'yi kalmaya ikna etmek için çok çalıştığını ama başarılı olamadığını vurguladı.

Adli'nin bu yazki imzasında  ekonomik şartları değil, kendisini sportif projeyle ikna edecek takımı tercih edeceğini belirten Sport, bu konuda Barcelona'nın bütün rakiplerinden önde olduğuna dikkat çekti.

Sport'un haberine göre, Neymar'ı Paris Saint Germain'e kaptıran Barcelona, Fransız ekibinin yıldız adayları arasıdna gösterilen Adli'yi sadece 300 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında kadrosuna katacak. Yacine Adli, geçen sezon Şampiyonlar Ligi Gençlik Ligi'nde ve Fransa U17 Milli Takımı'nda dikkat çeken performanslar ortaya koymuştu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM