Barcelona PSG'den Yacine Adli'yi alıyor

L'equipe Gazetesi, 2000 doğumlu olan Adli'nin önümüzdeki yaz 18 yaşını bitireceğini ve PSG ile sona erecek olan sözleşmesini de uzatmaya yanaşmadığını yazdı.

Manchester City'den de teklif alan Adli'nin gelişimi için Barcelona veya Bayern Münih'i tercih edeceği belirtildi. İspanyol Sport Gazetesi de, Paris Saint Germain Gençlik Akademi Direktörü Luis Fernandez'in oyun vizyonu çok geniş bir orta saha oyuncusu olan Adli'yi kalmaya ikna etmek için çok çalıştığını ama başarılı olamadığını vurguladı.

Adli'nin bu yazki imzasında ekonomik şartları değil, kendisini sportif projeyle ikna edecek takımı tercih edeceğini belirten Sport, bu konuda Barcelona'nın bütün rakiplerinden önde olduğuna dikkat çekti.

Sport'un haberine göre, Neymar'ı Paris Saint Germain'e kaptıran Barcelona, Fransız ekibinin yıldız adayları arasıdna gösterilen Adli'yi sadece 300 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında kadrosuna katacak. Yacine Adli, geçen sezon Şampiyonlar Ligi Gençlik Ligi'nde ve Fransa U17 Milli Takımı'nda dikkat çeken performanslar ortaya koymuştu