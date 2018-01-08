Barcelona, Real Madrid'in rekorunu kırdı

Barcelona, sezon başından beri peşinde olduğu Coutinho'yu ara transferde 160 milyon euroya renklerine katarken; Real Madrid'e ait bir sezonda en yüksek transfer ücreti ödeme rekorunun da yeni sahibi oldu.

Real Madrid, 2009-10 sezonunda Ronaldo, Kaka ve kadrosuna kattığı diğer isimler için 257.4 milyon euro ödedi. PSG'nin Neymar'ı 222 milyon Euro satın alma opsiyonunu ödeyerek renklerine katmasının ardından kasasına yüklü bir para giren Barcelona ise bu sezon transfere 312.5 milyon Euro harcadı ve bir sezonda transfere en yüksek para ödeyen takım oldu.

EN ÇOK PARA COUTİNHO VE DEMBELE İKİLİSİNE

Paraların önemli bir kısmı Coutinho ve 105 milyon euroya Dortmund'dan alınan Dembele'ye giderken; Paulinho'ya 40, Semedo'ya 30.5, Gerard Deulofeu'a 12 ve Marlon Santos'a 5 milyon ödendi.

Barcelona rekor kırarken; Brezilya Ligi ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen Yerry Mina'yı da transfer ettiği takdirde; rekorunu iyice geliştirecek. Neymar için 222 milyon Euro ödeyen PSG, bu rekoru kırma şansına sahipti; ancak UEFA finansal fair play kurallarını aşmamak için Kylian Mbappe'yi kiralık gösterince; Paris ekibi 238 milyon Euro'da kaldı.

Premier Lig'de bir transfer döneminde en çok para harcayan ekip ise Pep Guardiola'nın Manchester City'si oldu. Bu sezon İngiltere Premier Ligi'nin tozunu attıran City, transfere 249,3 milyon Euro harcadı