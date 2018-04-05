Barcelona Roma'yı 4-1 devirdi

Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Barcelona-Roma mücadelesi 4-1 sonuçlandı. Maça iyi başlayan Roma, kendi galesine attığı 2 golle yıkıldı.
ROMA KENDİ KALESİNE ATTIĞI 2 GOLLE YIKILDI
Maçın önemli ismi kaptan Daniele De Rossi, 38. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi.
İkinci yarının başlarında Roma bir golü daha kendi kalesine attı. 55. dakikada Kostas Manolas, topu kendi filelerine göndererek Barcelona'yı 2-0 öne geçirdi.
Moral olarak dağılan Roma karşısında 59. dakikada Gerard Pique farkı 3'e çıkarttı.
Edin Dzeko'nun 80. dakikada attığı gole, Suarez 87. dakikada cevap verdi ve mücadele 4-1 tamamlandı.