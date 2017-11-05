Barcelona Sevilla'yı devirdi

La Liga'nın 11. haftasında Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geldi.
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Barcelona 23. dakikada Francisco Alcacer ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı atak başlayan Sevilla, 59. dakikada Guido Pizarro'nun golüyle beraberliği yakaladı: 1-1.
Barcelona 64. dakikada Rakitiç'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Alcacer'in attığı golle tekrar skor üstünlüğünü ele geçirdi. İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.
La Liga'nın namağlup takımlarından Barcelona puanını 31'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.