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Barcelona Sevilla'yı devirdi

La Liga'nın 11. haftasında, Barcelona sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 2-1 yendi.

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Barcelona Sevilla'yı devirdi

La Liga'nın 11. haftasında Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geldi.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Barcelona 23. dakikada Francisco Alcacer ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı atak başlayan Sevilla, 59. dakikada Guido Pizarro'nun golüyle beraberliği yakaladı: 1-1.

Barcelona 64. dakikada Rakitiç'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Alcacer'in attığı golle tekrar skor üstünlüğünü ele geçirdi. İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.

La Liga'nın namağlup takımlarından Barcelona puanını 31'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

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