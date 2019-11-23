Barcelona, sezonun ilk geri dönüşüne imza attı

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona deplasmanda Leganes ile karşı karşıya geldi.

Butarque Stadı'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1'lik skorla kazandı. Leganes'in ilk yarısını 12. dakikada En Nesyri'nin golüyle 1-0 önde tamamladığı maçta Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 53. dakikada Luis Suarez ve 79. dakikada Arturo Vidal'den geldi.

MESSİ, ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Barcelona, bu sezon La Liga'da 3. kez geriye düştü ve böylece ilk kez kazandı. İlk golün asistini yapan Messi, böylece 5 asistle La Liga'da asist krallığının zirvesine oturdu.

Bu sonucun ardından Barcelona deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanarak 28 puana yükseldi. Ligin dibindeki Leganes ise son 4 maçında galibiyeti göremedi ve 6 puanda kaldı.

La Liga'nın 14. haftasında Barcelona deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacakken, Leganes ise deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak.