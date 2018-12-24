Barcelona Suarez'ın veliahtını La Liga'da buldu

Barcelona, ilerleyen yaşından dolayı gelecek yıllarda yollarını ayırmayı planladığı Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in veliahtını La Liga'da buldu.

İspanyol basınında yer alana habere göre Katalanlar, Celta Vigo'nun 22 yaşındaki golcüsü Maxi Gomez'i gözüne kestirdi.

Geçtiğimiz haftasonu oynanılan ve 2-0 galibiyetle sonlanan Celta Vigo maçında özellikle takip edilen Gomez'in, geçer not aldığı haberin detaylarında aktarıldı.

SERBEST KALMA BEDELİ 50 MİLYON

Celta Vigo'da gösterdiği performans ile çıkışa geçen ve Avrupa'da başka kulüplerin de transfer listesine giren Uruguaylı golcünün serbest kalma bedelinin 50 milyon euro olduğu kaydedildi.

Maximiliano Gomez, bu sezon Celta Vigo forması ile çıktığı 16 karşılaşmada 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.