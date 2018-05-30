Barcelona transfer uzmanı Monchi'yi istiyor

La Liga'da şampiyonluğu kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya 4-1'in rövanşında 3-0 yenilerek çeyrek finalde elenen Barcelona'da sürpriz bir hamle ortaya çıktı.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, sportif direktör Robert Fernandez'in görevine son vererek, Roma'da görev alan Monchi'yi getirmek istediği kaydedildi.

49 yaşındaki yöneticinin şu aşamada Roma'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ancak Barcelona cephesinin ısrarlı yaklaşımını sürdürdüğü belirtildi.

Cengiz Ünder'i de Roma'ya götüren isim olan Monchi, 2000-2017 yılları arasında Sevilla'da çalışmış ve İspanyol ekibinde yaptığı transferlerle adını dünya futbolunda duyurmuştu.