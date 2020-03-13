Barcelona tüm faaliyetlerini durdurdu

Kısa süre içinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs, spor dünyasındaki etkisini de her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Avrupa'da liglerin çoğu karşılaşmaları seyircisiz oynama kararı alırken, bazı ligler ise bir sonraki duyuruya kadar maçları ertelediğini açıkladı.

BARCELONA ÇALIŞMALARINI DURDURDU

Ertelenen liglerin arasında bulunan İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ise yaptığı bir açıklama ile futbol takımının faaliyetlerini durdurduğunu belirtti.

Katalan ekibi, önümüzdeki günlerde oyunculara evlerinde gerçekleştirebilecekleri özel fiziksel egzersiz programları uygulanacağını da kaydetti.