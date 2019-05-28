Barcelona, Valverde'yi göndermeyi planlıyor

Ali Koç: Kurgulanmış bir düzen var

Ümit Özat: Orucun telafisi var ama maçın yok

1 Fatih Terim'e 3 maç ceza PFDK, Galatasaray-Başakşehir maçında çıkan olaylardan dolayı Fatih Terim'e 3, Hasan Şaş ve Orhan Ak'a 1 maç ceza verdi.

2 Nihat Özdemir: Yabancı sistemi değişecek TFF Başkan adayı Nihat Özdemir, mevcut yabancı sayısının çok fazla olduğunu belirterek kuralı değiştireceklerini açıkladı.

3 Başakşehir, Abdullah Avcı'dan para kazanmak istiyor Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı. Ancak transfer için Göksel Gümüşdağ'dan henüz onay çıkmadı.

4 Süper Lig'de hakemlerin yıllık kazancı Süper Lig'de 2018-2019 sezonu geride kalırken, en çok kazanan hakemler de belli oldu. Listenin zirvesinde Cüneyt Çakır yer aldı.

5 Galatasaray yayın gelirinde de şampiyon Galatasaray, 212 milyon liralık yayın geliriyle bu alanda zirvede yer aldı. Cimbom'u Beşiktaş ve Fenerbahçe takip ediyor.

6 Diagne'nin yerine düşünülen golcü Falcao Diagne'yi astronomik bir fiyata satmayı planlayan Galatasaray'ın hedefinde, Monaco'nun yıldızı Falcao var.

7 Galatasaray'a 11 milyon TL'lik gelir Galatasaray, Atalanta ve Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı 1.6 milyon euro kazandı.

8 Mehmet Topal: Bonservisimi verin gideyim Antalyaspor maçında ıslıklanan Mehmet Topal, Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

9 Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel talebi Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel'in takımda kalmasını istedi. Bu istek üzerine yönetimin konuyu bir kez daha masaya yatıracağı öğrenildi.