Barcelona, Valverde'yi göndermeyi planlıyor

İspanya basınında çıkan haberlere göre, Katalan ekibinin yöneticileri 55 yaşındaki teknik adamın görevine son verecek.
4 ADAY VAR
Takımın başına düşünülen ilk isim ise Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez olarak belirlendi. 45 yaşındaki Martinez daha önce Premier League'de Everton ve Wigan'ı çalıştırmıştı. Katalan kulübünün diğer adayları arasında Ronald Koeman, Massimiliano Allegri ve Erik ten Hag bulunuyor.
La Liga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a, Kral Kupası finalinde ise Valencia'ya yenilerek hayal kırıklığı yaratmıştı.
Şubat ayında sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılan Valverde, Barça ile 2 La Liga şampiyonluğu, 1 Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupa zaferi yaşadı.