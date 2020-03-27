Barcelona ve Valladolid maaşlarda indirime gidiyor

İspanya'nın dev kulübü Barcelona ve Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın takımı Real Valladolid, koronavirüs sebebiyle ertelenen ligler sebebiyle gelirlerinin düşmesini maaş indirimiyle telafi edeceğini açıkladı.

Barcelona kulübünden yapılan detaylı açıklamada virüsle mücadele konusundaki çalışmaların detaylarının yanı sıra futbolcuların maaş indirimlerinin de gündemde olduğuna dair ilk sinyaller geldi.

Duyuruda Yönetim Kurulu'nun bir dizi toplantı yaptığını, bunu sonucunda kulüp personelinin (futbolcu, teknik ekip ve destek ekipleri) sözleşmelerinden doğan alacaklarının geçici döneme uyarlanması konusunun uygulamaya konacağı ifade edildi.

Ayrıca sporcular haricindeki personelin mağdur edilmemesi için de biz dizi önlem alındığı da kaydedildi.

VALLADOLİD DE DUYURDU

Enes Ünal'ın takımı Real Valladolid de Barcelona'nın açıklamasına benzer şekilde oluşan gelir kayıplarının sporcu maaşlarına yansıtılmasına karar verildiğine yönelik çalışmaların başladığını duyurdu.

Avrupa'da bir çok kulübün yüksek gelir kayıpları sebebiyle futbolcularına maaş indirimi teklif ettiği günlerdir konuşuluyordu. Özellikle bu konuda öncü olan Alman kulüpleri Werder Bremen, Schalke ve Bayern Münih'te maaş indirimi olacağı yakın zamanda duyurulmuştu.