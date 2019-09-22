Barcelona yenildi Valverde topa tutuldu

İspanya'nın dev kulüpleri Real Madrid ile Barcelona, bu sezon beklentilerin altında kalıyor. Madrid'in hocası Zidane'dan sonra Barça'nın deneyimli teknik adamı Valverde'nin de kovulabileceğini yazıldı.

VALVERDE'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Deplasmanda Granada'ya 2-0 yenilen Barcelona, 5 haftalık dilimde ikinci kez sahadan yenik ayrıldı ve 7 puanda kaldı. Geçen sezon da şampiyonluğa rağmen geleceği tartışılan Valverde'nin suyunun ısındığı İspanyol basınında yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'la 0-0 berabere kalan Barça'da, taraftarlar da İspanyol hocanın gönderilmesini istiyor. Granada mağlubiyeti sonrası Twitter'da "ValverdeOut" (Valverde istifa) etiketiyle binlerce tweet atıldı.

Ernesto Valverde gibi Real Madrid'in hocası Zİdane'ın da gönderilebileceği ifade ediliyor. İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 3-0 yenilen Madrid'in yeni teknik adam arayışına başladığı aktarılıyor.

(Birçok yabancı internet sitesi, sosyal medya hesaplarından hangi hocanın daha önce kovulacağını takipçilerine sordu.)