Ensonhaber.com'a dön

Barcelona yenilmezlik serisini sürdürdü

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.

Yorum Yap

Barcelona yenilmezlik serisini sürdürdü

La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 2-0 yendi.

BARÇA 2-0 KAZANDI

Lider Barcelona, Camp Nou'daki maçta Athletic Bilbao ile karşılaştı. Ev sahibi takım, 8. dakikada Paco Alcacer'in golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, 30. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele, 2-0 Katalan ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

SERİ 36 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon ligdeki son 7 karşılaşmasını kazanan Barcelona, bu sezon 29. hafta sonunda namağlup unvanını koruyarak yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.

Barcelona, bu sonuçla puanını 75 yaparken, Athletic Bilbao 35 puanda kaldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM