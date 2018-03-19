Barcelona yenilmezlik serisini sürdürdü

La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 2-0 yendi.
BARÇA 2-0 KAZANDI
Lider Barcelona, Camp Nou'daki maçta Athletic Bilbao ile karşılaştı. Ev sahibi takım, 8. dakikada Paco Alcacer'in golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, 30. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele, 2-0 Katalan ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.
SERİ 36 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezon ligdeki son 7 karşılaşmasını kazanan Barcelona, bu sezon 29. hafta sonunda namağlup unvanını koruyarak yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.
Barcelona, bu sonuçla puanını 75 yaparken, Athletic Bilbao 35 puanda kaldı.