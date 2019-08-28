Neymar Barcelona'ya dönüyor

Neymar adım adım Barcelona'a geliyor.

Barcelona Yönetim Kurulu Üyesi Javier Bordas yaptığı açıklamada, "Neymar konusunda henüz bir anlaşma yok. Görüşmelerimiz devam ediyor ve bence sona çok yakınız." ifadelerini kullandı.

160 MİLYON EURO VERİLECEK

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın Neymar için 160 milyon euro ve bonuslar teklif ettiği, bu rakamı da 3 taksit halinde ödeme teklifi yaptığı belirtildi. PSG ise 100 milyon euro ve Nelson Semedo'yu istedi.

Görüşmeler şu an için devam ederken, kısa süre içerisinde transferde imza aşamasına gelineceği vurgusu yapıldı.