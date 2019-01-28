Barcelona Youri Tielemans'ı istiyor

Monaco'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Youri Tielemans için kıyasıya bir transfer savaşı sürüyor.

İspanyol medyasında yer alan habere göre, Manchester United ve Milan'ın da ilgi duyduğu Tielemans için Barcelona devreye girdi. Fransız temsilcisinin transfere sıcak yaklaştığı belirtilirken, yeniden takımın başına getirilen Leonardo Jardim'in son kararı vereceği aktarıldı.

JARDİM, ONAYI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da çeşitli kulüplerin Belçikalı futbolcunun transferi için Monaco'nun kapısını çaldığı ve Jardim'in sezon başında ayrılığa onay verdiği belirtilirken, şimdi ise hangi düşünceye sahip olacağı merak konusu.

Orta sahanın merkezinde forma giyen Youri Tielemans, bu sezon Monaco forması ile 30 müsabakada forma giyerken 5 gol 1 asistle oynadı.