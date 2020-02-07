Barcelona'da Messi krizi

Barcelona'da teknik direktör değişikliğine rağmen takım içinde huzur sağlanamadı.

La Liga'da son 7 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen ve teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kalan Katalan ekibinde kriz devam ediyor.

Barcelona'da takım içi gruplaşmaların ciddi boyutlara ulaştığı vurgulandı.

ÖNCE PİQUE, ŞİMDİ DE TER STEGEN

Geçtiğimiz günlerde yapılan idmanda takımın iki yıldızı Messi ile Pique kavga etti. Birbirlerinin üzerine yürüyen ikili, bir anda bağırarak konuşmaya başladığı ve takım arkadaşlarının araya girerek tarafları sakinleştirdiği vurgulandı.

Bugün ise başka bir kriz patlak verdi. El Pais'in haberine göre, Messi bu kez antrenmanda kaleci Ter Stegen ile tartıştı. Tartışmanın detayları henüz bilinmiyor.

CİTY TETİKTE BEKLİYOR

Son haberlere göre 32 yaşındaki oyuncu, Haziran 2021'de sona erecek sözleşmesini uzatmama yoluna gidebilir.

İngiliz basınına göre de Manchester City, Messi'nin kapısını çalarak krizi fırsata çevirmenin planlarını yapıyor.