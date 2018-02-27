Barcelona'da savunmaya Alderweireld'i alıyor

La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona, sezon sonunda savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor.

28 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Barcelona, Tottenham'ın Belçikalı stoperi Alderweireld ile ilgileniyor.

Haberde; Belçikalı savunma oyuncusunun 28 milyon euro serbest kalma bedeli olduğu ve Barcelona'nın bu ücreti ödemeye razı olduğu belirtildi.

73 MAÇA ÇIKTI

Belçika Milli Takımı ile 73 maça çıkan 28 yaşındaki Toby Alderweireld, bu sezon Tottenham'da 17 maçta oynadı ve 1 asist yaptı. Barcelona, La Liga'da bu sezon oynadığı 25 maçta 68 gol atarken 12 gol yedi.