İtalyan basını, Beşiktaş'ın forvet bölgesine Balotelli, Zaza ya da Pedro'dan birini transfer edeceğini yazdı.

Burak Yılmaz ile İstem Atilla çifti, çocuklarına ve ilişkilerine bir şans daha vermek için barışma kararı aldı.

Sarı-kırmızılıların Fransız futbolcusu Mario Lemina, normalde taraftarları sevmediğini ancak Galatasaraylılar için her şeyini verebileceğini söyledi.

1 Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı Burak Yılmaz ile İstem Atilla çifti, çocuklarına ve ilişkilerine bir şans daha vermek için barışma kararı aldı.

2 3 büyüklerde satış listesine konulan futbolcular FFP kriterleri nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan 3 büyüklerde, beklentileri karşılayamayan isimler satış listesine konuldu.

3 Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın evine hırsız girdi. Yıldız oyuncunun değerli eşyaları ve lüks arabası çalındı.

4 Ancelotti: Cenk Tosun bir kral Everton'ın yeni teknik direktörü Ancelotti, milli futbolcumuz Cenk Tosun'a övgüler yağdırdı.

5 Lemina: Galatasaray taraftarı çok başka Sarı-kırmızılıların Fransız futbolcusu Mario Lemina, normalde taraftarları sevmediğini ancak Galatasaraylılar için her şeyini verebileceğini söyledi.

6 Barcelona'dan Gençlerbirliği'ne Gençlerbirliği, Barcelona B Takımı'nın 20 yaşındaki sağ beki Mike van Beijnen'i kadrosuna kattı.

7 Taraftarlardan Ndiaye'ye göbek eleştirisi Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye, bordo-mavili formayı giydi. Senegalli futbolcunun fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı.

8 Falcao: Eski gücüme ulaşacağım Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sakatlanmadığı takdirde ikinci yarıda performansını 3'e katlayacağını söyledi.

9 Abdülkadir Ömür'ün Ünal Karaman paylaşımı Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili kulüple yollarını ayıran Ünal Karaman hakkında bir paylaşım yaptı ve "Hakkınızda hayırlısı hocam" notunu düştü.