Barcelona'dan Messi'ye yeni sözleşme

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Eray Cömert 35 metreden harika bir gol attı

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Fenerahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak zorlu derbi öncesi iki teknik adam kazanacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki ezeli rakip sosyal medyadan birbirlerine gönderme yaptılar.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi paylaşımları

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.

Hollandalı yıldız Babel'in kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki haberleri Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay doğruladı. Babel ise spekülasyon dedi.

Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Fenerbahçe Kulübü, TFF'nin harcama limitindeki sapma oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe: Limit aşımıyla ilgili talebimiz olmadı

Yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, Şener, Seri, Lemina, Emre Mor ve Yunus Akgün kafileye dahil edilmedi.

Tottenham, Leicester City, Crystal Palace ve bir İspanyol ekibinin Vedat Muriç ile Ozan Tufan'ı izlemek için Kadıköy'e geleceği öğrenildi.

Fenerbahçe'yi deplasmanda en son 2005 yılında 4-3 yenen Beşiktaş, o tarihten bu yana Kadıköy'de galibiyet yüzü görmedi.

Beşiktaş Kadıköy'de en son 2005'te kazandı

PFDK, olaylı Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimlerle ilgili aldığı kararları açıkladı.

1 Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.

2 Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

3 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi paylaşımları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki ezeli rakip sosyal medyadan birbirlerine gönderme yaptılar.

4 Obradovic: Düşünüp bir karar vereceğim Fenerbahçe'ye Euroleague şampiyonluğu yaşatan Obradovic, bu sezon yaşanan kötü gidişin ardından istifa edebileceğinin sinyallerini verdi.

5 Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti Hollandalı yıldız Babel'in kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki haberleri Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay doğruladı. Babel ise spekülasyon dedi.

6 Fatih Terim 5 futbolcuyu kadroya almadı Yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, Şener, Seri, Lemina, Emre Mor ve Yunus Akgün kafileye dahil edilmedi.

7 Beşiktaş Kadıköy'de en son 2005'te kazandı Fenerbahçe'yi deplasmanda en son 2005 yılında 4-3 yenen Beşiktaş, o tarihten bu yana Kadıköy'de galibiyet yüzü görmedi.

8 Galatasaray'da gündem Ben Arfa Fransız basını, Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa'ya 1.5 yıllık teklif yaptığını yazdı.

9 Derbi öncesi teknik adamlardan iddialı sözler Fenerahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak zorlu derbi öncesi iki teknik adam kazanacaklarını ifade etti.