Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 2019-2020 sezonunda 1 milyar 47 milyon avroluk rekor gelir beklentisi olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki spor kulüpleri arasında en fazla gelir elde eden Barcelona'nın bu özelliğini daha da sağlamlaştırdığı bildirildi.

Yeni sezonun bütçe hedefiyle ilgili açıklamada, 2019-2020 mali döneminin 11 milyon avro kar ile kapatılmasının öngörüldüğü ve 2011-2012 sezonundan bu yana bütçeyi karla kapatma geleneğinin devam edeceği ifade edildi.

9 YILDA 213 MİLYON EURO KAR

Son 9 yılda elde edilen toplam karın 213 milyon avroya ulaşacağı belirtildi.

Geçen sezona oranla 2019-2020 sezonunda yüzde 6'lık (133 milyon avro) artışla 1 milyar 47 milyon avroluk gelir bekleyen Barcelona Kulübü, giderlerin 1 milyar 7 milyon avroya ulaşacağını ve vergiler çıkarıldığında karın 11 milyon avro olacağını öngörüyor.

Barcelona Kulübünde 6 Ekim'de yapılacak olağan genel kurul toplantısı öncesinde açıklanan bütçede, gelir hedefinin, öngörülenden bir yıl önce 1 milyar avronun üzerine çıkacağı vurgulandı.