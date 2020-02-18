Barcelona'dan sürpriz transfer iddiası

Barcelona'da Dembele'nin sakatlığının ardından kadroyu güçlendirmek amacıyla La Liga'daki özel transfer maddesinden yararlanılarak sürpriz bir isim gündeme geldi.

İspanya'da transfer döneminin kapanmasının ardından uzun süreli sakatlanan oyuncunun yerine 1 transfer yapma hakkı verildiği ve bu ismin Leganesli Martin Braithwaite olduğu belirtildi.

Oyuncunun menajerinin Pazartesi sabahı Barcelonalı yöneticilerle bir araya geldiği belirtilirken oyuncu için yaklaşık 20 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödeneceği belirtildi.

Danimarkalı oyuncunu transferini sürpriz olarak değerlendiren İspanyol basını ödenecek miktasın da çok olduğunu ve Braithwhite'ın Barcelona'ya katkı sağlayacak oyuncu olmadığı yorumlarını yapmış durumda.

La Liga'da kulüpler İspanya Futbol Federasyonu'nun 124/3 maddesinde yer alan "En az 5 ay sakatlığı kanıtlanan futbolcunun yerine kulübü transfer dönemi kapandıktan sonra 1 kereye mahsus olmak üzere transfer yapabilir" ibaresi ile Ocak ile Haziran ayları arasında transfer yapabiliyor.

27 yaşındaki Martin Braithwaite Leganes ile bu sezon 27 maça çıkmış ve 8 gol 2 asistle oynamıştı.