Barcelona'dan Yerry Mina açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de ismi anılan transferin gözde isimlerinden Yerry Mina ile ilgili konuştu ve takımda kalacağının sinyallerini verdi.

MİNA HARİKA BİR OYUNCU

İspanyol teknik adam, Mina'nın kaliteli bir oyuncu olduğunu vurgularken; "Bu takımda başarılı olmak isteyen, Barcelona'yı bir adım ileriye taşıyacak herkes için yerimiz var. Mina harika bir oyuncu ve bunu Dünya Kupası'nda gösterdi. Ondan en iyi performansını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.