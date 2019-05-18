Barcelonalı futbolculardan Griezmann'a veto

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Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, geçtiğimiz günlerde takımından ayrılacağını açıkladı. Madrid ekibine teşekkür eden tecrübeli futbolcunun Barcelona'ya transfer olacağını ifade ediliyor.

KULÜPLE DALGA GEÇTİ, İSTEMİYORUZ

Atletico Madrid'le 2023 yılına kadar kontratı bulunan Griezmann'ın Barça'ya gideceği yazılsa da son günlerde yaşanan gelişmeler büyük bir krize neden oldu.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre Barcelona'nın yıldız futbolcuları, Griezmann'ı takımda istemdiklerini Başkan Josep Maria Bartomeu'ya ilettiler.

Haberin detaylarında Griezmann'ın istenmeme sebebi olarak, geçen yaz Fransız futbolcunun Barcelona'ya imza atmak üzereyken son anda fikir değiştirip kulübüyle 5 yıllık anlaşma yapması gösterildi.

Barcelonalı futbolcular, Fransız yıldızın kulüple, adeta kedi-fare oyunu oynadığını ve bu durumun hem gençlere kötü örnek olduğu hem de kulübün itibarını zedelediği görüşünde birleştiler.

Griezmann'ın Atletico'dan ayrılacağını açıklamasının ardından, Barcelona'nın oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyerek transferi bitireceği iddia edilmişti.