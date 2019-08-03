Barcelonalı Malcom Zenit'te

Geçtiğimiz yaz 40 milyon euro’ya Bordeaux’tan Barcelona’ya transfer olan Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom’un İspanya macerası kısa sürdü.

Barcelona’dan yapılan açıklama Malcom’ün bonuslar ile birlikte 45 milyon euro’ya Zenit Petersburg’a transfer olduğu duyuruldu.

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"FC Barcelona ve Zenit St Petersburg kulüpleri, Malcom'un transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Rus ekibi Barcelona'ya 40 milyon euro bonservis ödeyecektir. Bazı şartlar sağlandığı takdirde +5 milyon euro daha ödeme yapılacak, Brezilyalı oyuncunun daha sonra başka kulübe satılması durumunda ek bir ödeme daha yapılacaktır."

Geçen yaz Barcelona'ya transfer olan Malcom, 15'i lig 6'sı kupa 3'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 24 defa Katalan devinin formasını giydi ve 4 gole imza attı.