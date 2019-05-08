Barcelona, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool'a 4-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Barcelonalı taraftarlardan Messi'ye tepki - VİDEO

İlk mücadelede 3-0 galip ayrılan Barcelona, turu geçeceklerinden oldukça eminlerdi. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi ve gülen taraf İngiliz ekibi Liverpool oldu. Bu mağlubiyetin ardından Barcelona yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı ve teknik direktör Valverde'nin takımdaki geleceğini görüştü.

MESSİ'YE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bir grup Barcelona taraftarı doping kontrolünde uzun süre kalması nedeniyle havaalanına diğer takım arkadaşlarından sonra gelen Messi'ye tepki gösterdi.

Arjantinli yıldız ise taraftarlara dönerek, "Sorun ne? Ben ne yanlış yaptım?" dedi.