Barcelonalı futbolcular indirime gitti

Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını boyunca takımlarına destek olabilmek adına maaşlarında indirime gitmeyi kabul etti.

İlk açıklamaları Lionel Messi ve Luis Suarez, sosyal medyadan paylaştı.

BARCELONALI OYUNCULARDAN AÇIKLAMA

İşte Messi ve Suarez ile birlikte tüm Barcelonalı futbolcuların yaptığı ortak açıklama:

"Ortaya çıkan olağanüstü durum nedeniyle maaşlarımızın %70'lik kısmını almamayı kabul ediyoruz. Ancak, kulüp çalışanlarına yönelik desteğimiz yüzde 100 devam edecektir. Bu maaş indirimini yapmayı kabul etmemizdeki amacın anlaşılmasını istiyoruz.





Biz her zaman bu olağanüstü durumun farkındaydık. Ancak, kulübün içindeki insanların da karıştığı bir linç operasyonudur. Bu fedakarlığı kabul etmeyecekmişiz gibi bir ortam oluşturuldu.

Takım arkadaşları olarak kulübe nasıl yardım edeceğimizi bulmaya çalışıyorduk. Ayrıca, kulüpte çalışan insanlara da destek olmanın bir formülünü arıyorduk. Biz sadece kulüp için doğru formül arayışındaydık."







