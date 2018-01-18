Barcelona'nın 29 maçlık serisi bitti

Feyenoord'la anlaşan Van Persie'nin sarı-lacivertli kulüpten Hollanda'da maaşından kesilecek olan vergileri de ödemelerini istedi.

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Fenerbahçe, Panathinaikos'tan rövanşı aldı

Fenerbahçe Doğuş, sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konul etti ve bu sezon deplasmanda mağlup olduğu rakibini Ataşehir'de 67-62 devirdi.