Barcelona'nın en büyük takipçisi Türkiye oldu

Barcelona Kulübü, küresel marka olarak dünyada kendisini en çok takip eden ülkelerin Türkiye, ABD, Brezilya, Çin, Japonya ve Meksika olduğunu açıkladı.

İLK SIRADA TÜRKİYE VAR

Barcelona tarafından eylül ayında özel bir araştırma şirketine yaptırılan ankete göre, küresel anlamda Barcelona için Türkiye'nin özel bir yeri olduğu görüldü.

Tüm dünyada toplam 12 bin 400 kişiyle yapılan ankette, Barcelona Kulübü'nü tanıma ve izleme bakımından alınan ortalamada Türkiye %70 ile ilk sırada yer aldı.

Katalonya (%82) bölgesinin ardından dünyada Barcelona'yı en fazla takip eden yer olan Türkiye'nin; Brezilya (%65), Meksika, (%57), Çin (%57) ve İspanya'nın (%48) önünde yer alması dikkati çekti. Ayrıca Barcelona Kulübü'nün dünyadaki kadın takipçilerinde Hindistan (%44) ve Çin'den (%42) sonra 3. sırada Türkiye yer aldı.

Söz konusu araştırmada Real Madrid, Manchester United, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, Chelsea, Paris Saint-Germain, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, New York Yankees ve All Blacks gibi önemli spor kulüpleriyle kıyaslama yapıldığında Barcelona'nın dünyada en çok takip edilen kulüp olduğu ileri sürüldü.