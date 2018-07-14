Barcelona'nın gündeminde Pogba var

Dünya Kupası yarın oynanacak Fransa-Hırvatistan finaliyle sona erecek. 1 aylık futbol resitalinin bitmesiyle dünyada gözler yeniden transfer piyasasına çevrildi. Ronaldo'nun Juventus'a gitmesinin ardından bir başka yıldız bu kez Barcelona'ya geliyor.

INIESTA'NIN YERİNE POGBA GELECEK

İspanyol Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Pogba'nın menajeri Mino Raiola Fransız orta sahayı Manchester United'dan Barcelona'ya götürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Juventus'tan Manchestar'a getirdiği Pogba'yı bu kez de İspanya'ya götürmenin yollarını arıyan ünlü menajer, Pogba'yı Barcelona'ya önerdi.

Haberin detaylarında, takımdan ayrılan Iniesta'nın yerine bir yıldız transfer etmek isteyen Barcelona'nın da listesinde yer alan Pogba için Raiola ile görüşme halinde. Barcelona, 2021 yılına kadar Manchester United'la sözleşmesi bulunan Pogba'yı transfer etmek için astronomik bir rakamı gözden çıkarmak zorunda.