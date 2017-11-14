Barcelona'nın Samuel Umtiti korkusu

Yıllık 3 milyon Euro'nun biraz altında kazanan Fransız futbolcu, 14 Kasım'da 24. yaşgününü kutlayacak.

Barcelona Kulübü'ne göre Umtiti'nin yaşı da göz önüne alındığında sözleşmesindeki 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli son derece düşük.

"BARCELONA'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bu nedenle, yeni sözleşme için düğmeye Ağustos ayında basan Barcelona, Umtiti, kardeşi ve menajeri Yannick ile yaptığı ilk görüşmelerde "Samuel Umtiti, Barcelona'da çok mutlu. Ayrılmayı aklının ucundan geçirmiyor. Sözleşmesine sadık kalacak" yanıtını almıştı.

Yine de işini sağlama almak isteyen Barcelona'nın 2021'de sona erecek sözleşmeyi 2023'e kadar uzatarak, futbolcunun hem ücretine ciddi zam yapmayı hem de serbest kalma bedelini 180 milyon Euro'ya yükseltmeyi planladığı belirtildi.