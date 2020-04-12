Barcelona'da kayıt dışı ödemeler tespit edildi

Barcelona'da Başkan Josep Maria Bartomeu'nun sosyal medya üzerinde çeşitli troll hesaplarla anlaşarak kulübün ve kendisinin itibarını yükseltmek için yaptığı anlaşmalar yakın zaman önce ortaya çıkmıştı.

Başkan Bartomeu troll hesaplarla anlaşma yaptığını önce yalanlasa da, anlaşmanın ortaya çıkmasının ardından bunu kabul eden bir basın açıklaması yapmıştı.

İspanyol Sport ise troll hesaplar için kulübün kasasından çıkan paraların ve konunun denetlenmesi için Price Waterhouse Coopers şirketinin görevlendirildiği ve ilk belirlemelere göre ortaya çıkan rakamları sayfalarına taşıdı.

4 MADDEDE KAYITDIŞI ÖDEMELERİN TESPİTİ

Haberde denetleme şirketinin ilk belirlemelere göre 4 farklı tespit yaptığı belirtildi. Yapılan tespitlerde ise ortaya şu hatalar çıktı:

1- I3 Ventures isimli şirkete bu hizmet için yaklaşık 120 bin - 150 bin euro arasında bir ücret ödenmesi gerekmesine rağmen 980 bin euro'luk ödeme için anlaşıldığı belirlendi.

2- I3 Ventura isimli Uruguaylı şirket yerine bir İspanyol şirketinden bu hizmetin alınmasının daha az maliyetli olacağı kanıtlandı.

3- Barcelona kulübünün iç tüzüğüne göre 200 bin euro ve daha yüksek bedeller denetleme komisyonu tarafından denetleniyordu, bu sebeple tespit yapılamaması için firmayla yapılan anlaşmanın 198 bin euro'luk 5 taksit şeklinde ayarlandığı belirlendi.

4- Yapılan 5 farklı ödemenin 5 farklı şirkete yapılacağı ortaya çıkarıldı. Ödeme yapılacak 5 farklı şirketin de I3 Ventures isimli şirket ile bağlantılı olduğu tespit edildi.