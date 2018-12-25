Barcelona'nın Umtiti korkusu

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin sol dizindeki sakatlığından dolayı oyuncunun bir türlü düzenli olarak forma giyememesinden dolayı endişe duyuyor.

PUYOL DA AYNI SAKATLIĞI YAŞAMIŞTI

Sport gazetesinin haberine göre, sol diz kıkırdağında sıkıntı olan 25 yaşındaki oyuncunun yaşadığı problem, bu genç yaştaki oyuncularda sık görülen bir durum değil. Geçmişte Carles Puyol'dan aynı sakatlıktan dolayı uzun bir süre yararlanamayan Barcelona, sonunda veteran oyuncunun emekli olmasına varacak ciddiyetteki sakatlığın Umtiti'de bir türlü iyileşmemesine karşılık alınması gereken aksiyonları düşünüyor.

Oyuncunun onu çok uzun bir süre sahalardan uzak tutacak bir ameliyat olma ihtimali de bulunurken, şimdilik diğer tedavi yöntemlerinin tercih edildiğinin altı çizildi. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile şampiyon olma başarısı gösteren oyuncu, Barcelona ile bu sezon şu ana kadar 8 maçta forma giyebildi.