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Cumartesi günü sezonun ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'ye transfer olması hakkında konuştu. Özkan, "Türkiye ekonomisine katkıda bulunan tek kulübüz" dedi.

Türk futbolcular arasında bonservisine en çok para ödenen isim hala Arda Turan. Yıldız futbolcuyu Cenk Tosun takip ediyor.

En pahalı Türk futbolcular

Fatih Terim, Şenol Güneş gibi yaşı 60'ın üzerinde olan teknik direktörler, giydikleri kıyafetlerle futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.

Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen İslam Slimani, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor.

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 13 milyon euroluk (90 milyon TL) bir teklifte bulundu.

Yusuf Yazıcı'ya La Liga'dan teklif var

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Kupa maçında sahada varlık gösteremeyen Gomis, Belhanda ve Feghouli'ye ilk 11'de görev vermedi.

Galatasaray'da 3 isim kesik yedi

İspanya temsilcisi Barcelona'da Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu sezon kaptanlık bandını takacak.

Barcelona'nın yeni kaptanı Messi oldu

1 Beşiktaş Kulübü: Çimlerimiz hastalığa yakalandı Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın bozulan zeminiyle ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Shakira konseriyle alakasının olmadığını, çimlerin hastalığa yakalandığını duyurdu.

2 Ersun Yanal alacaklarını peşin istiyor Ersun Yanal ve Aykut Demir'e toplamda 19 milyon TL ödemek zorunda olan Trabzonspor'a kötü haber geldi. İki isim de parayı peşin istediklerini kulübe iletti.

3 İslam Slimani, İstanbul'a geliyor Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen İslam Slimani, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor.

4 Cocu'nun Bursaspor maçı 11'i Cumartesi günü sezonun ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi.

5 Altınordu Başkanı: Ülkeye döviz girdisi sağlıyoruz Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'ye transfer olması hakkında konuştu. Özkan, "Türkiye ekonomisine katkıda bulunan tek kulübüz" dedi.

6 Gomis: Hata yaptım özür dilerim Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştiren Bafetimbi Gomis, zam talebinde bulunarak profesyonelce davranmadığını itiraf etti.

7 Teknik direktörlerin ilginç tarzları Fatih Terim, Şenol Güneş gibi yaşı 60'ın üzerinde olan teknik direktörler, giydikleri kıyafetlerle futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.

8 Ankaragücü-Galatasaray - CANLI SKOR Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

9 Vida'ya La Liga'dan teklif geldi İngiltere'de transfer döneminin kapanmasının ardından Premier Lig'de oynama şansı kalmayan Vida'ya La Liga'dan teklif geldi. Sevilla, siyah-beyazlılara 12 milyon euro önerdi.