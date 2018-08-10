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Barcelona'nın yeni kaptanı Messi oldu

İspanya temsilcisi Barcelona'da Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu sezon kaptanlık bandını takacak.

Barcelona'nın yeni kaptanı Messi oldu
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın kaptanı, Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi oldu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Japon takımı Vissel Kobe'ye transfer olan Andres Iniesta'dan boşalan kaptanlık görevini yeni sezonda Messi'nin üstleneceği belirtildi.

Arjantinli yıldızın sahada yer almadığı karşılaşmalarda Sergio Busquets, Gerard Pique ve Sergi Roberto kaptanlık görevini üstlenecek.

BARÇA'NIN İLK MAÇI SEVİLLA

Lionel Messi, 12 Ağustos Pazar günü Fas'ta Barcelona ile Sevilla arasında oynanacak İspanya Süper Kupa maçında sahaya kaptan olarak çıkacak. Messi, 2015'ten itibaren takımın ikinci kaptanlığını üstleniyordu.

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