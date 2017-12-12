Barcelona'ya göre tarihin en iyisi Messi

Barcelona Sözcüsü Josep Vives, Ronaldo'ya yanıt verdi ve "Ballon d'Or ve Ronaldo'ya saygı duyuyoruz; ancak tarihin en iyi oyuncusu Messi'dir" dedi.

"CAMP NOU'DA TARİHİN EN İYİ OYUNCUSUNU GÖRÜYORUZ"

Barcelona Sözcüsü Josep Vives, Ronaldo'nun geçen haftaya damga vuran sözlerine yanıt verdi. Düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Vives, "Ronaldo büyük bir oyuncu ve rakip. Ancak burada Camp Nou'da, her 15 günde bir tarihin en iyi oyuncusunu görüyoruz. O da Messi" diye konuştu.

Ocak ayında takımdan ayrılacağını söyleyen Javier Mascherano konusunda da açıklama yapan Vives, "Mascherano, büyük saygıyı hakediyor. Teknik direktörümüz de Ocak ayında takımın zayıflamasını değil güçlenmesini istiyor. Kulüp bireysel isteklerin üzerindedir ve oyuncunun da istekleri gözönünde bulundurularak gerekli adımlar atılacaktır" ifadelerini kullandı. Son olarak Şampiyonlar Ligi son 16'da eşleştikleri Chelsea ile ilgili de konuşan Josip Vives, "Onlarla eşleşme ihtimalimiz, yüzde 43'tü ve bu gerçekleşti. Büyük bir rakip ve bu bizi motive edecek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsanız, büyük takımları geçmek zorundasınız" sözleriyle Chelsea'den çekinmediklerini vurguladı.