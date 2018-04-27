Barcelona'da bir devir sona eriyor...

Katalan ekibinin kaptanı Andres Iniesta, düzenlediği basın toplantısında sezon sonunda uzun yıllar hizmet verdiği kulübünden ayrılacağını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, kararını açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı.

2002 yılında Barcelona B Takımı'nda A Takıma yükselen İspanyol yıldız geride kalan 15 senede bir çok başarı elde etti.

ÇİN'E GİDİYOR

Iniesta, Barcelona formasıyla 8 La Liga, 6 İspanya Süper Kupası, 5 İspanya Süper Kupası, 4 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 3 kez de UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

Iniesta'nın futbol kariyerinde Çin'de devam etmesi bekleniyor.

Barcelona'ya veda eden İniesta'nın gözyaşları - İZLE