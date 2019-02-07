Barış Alıcı attı Yeni Malatyaspor kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda kendi evinde Göztepe'yi konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Malatyaspor'un tek golü Fenerbahçe'den kiralanan Barış Alıcı'dan geldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alıcı "Bugün de Göztepe maçında herkes elinden geleni yaptı. Turun ilk ayağında 1-0 galibiyet güzel oldu. Bu periyot haftada 2-3 maça denk gelecek ama kazanmak istiyoruz. Bugün kazandık ben de gol attım mutluyum." dedi.

YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK

Maçın ardından bir açıklama da Murat Akça'dan geldi. Yeni transfer Kamara'dan övgü dolu sözlerle bahseden Akça, şöyle konuştu: "Kamara bize mutlaka katkı sağlayacaktır. Son 2-3 maçta kendi kimliğimizden uzaklaşmıştık. Goller yemiştik. Bu şekilde kontak oynamamız lazım. Böyle oynarsak bizim ligde yenemeyeceğimizz bir takım yok."