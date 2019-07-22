Barış Alıcı kamp kadrosuna alınmadı

Şu ana kadar birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de iki futbolcu daha yolcu...

Avusturya kampına dahil edilmeyen Barış Alıcı ile beklentileri bir türlü karşılayamayan Frey'in Ç.Rizespor'a kiralanacağı öğrenildi.

İKİNCİ KEZ KİRALANIYOR

Altınordu'dan büyük umutlarla transfer edilen Barış, Fenerbahçe tarihinin en kötü takımlarından birine denk geldiği için kendisini gösterememiş ve devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralanmıştı.

Geçtiğimiz sezon taraftarların en beğendiği isimlerden biri olan 22 yaşındaki futbolcunun bu sezon da kadroda düşünülmemesi futbolseverleri şaşırttı.

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Rize ekibinin iki futbolcuyu da kısa süre içerisinde kadrosuna katması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kamp kadrosunda yer alan isimler:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.