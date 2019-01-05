Barış Alıcı Yeni Malatyaspor'a kiralandı

Fenerbahçe, ocak ayı transfer döneminin ilk hamlesini yaptı.
Yeni Malatyaspor'un başarılı stoperi Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayan sarı-laciverti yönetim, Malatya ekibine 1.5 milyon euro ödeyecek.
Yönetim, paranın yanında Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle, Barış Alıcı'yı ise kiralık olarak Yeni Malatyaspor'a verdi.
BARIŞ'IN VERİLMESİ TARAFTARI KIZDIRDI
Aatıf ve Dirar'ın affedilmesinin ardından iyice gözden düşen Barış'ın kiralık olarak gönderilmesi, sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
Sosyal medyada tepkilerini dile getiren futbolseverler, genç yeteneğin daha fazla süre alması gerektiği halde gönderilmesinin doğru olmadığını belirtti.