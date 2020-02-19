Barış Şimşek: VAR'da en iyi teknolojiyi kullanıyoruz

Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordianatörü Barış Şimşek, önemli açıklamalarda bulundu.

VAR hakemliğinin zor olduğunu dile getiren Şimşek'in, açıklamaları şu şekilde:

"YENİ GÖREVİM BİRAZ DAHA SORUMLULUK İSTİYOR"

"20 sene sahada görev yaptıktan sonra, yeni görevimin biraz daha sorumluluk isteyen bir görev olduğunu söyleyebilirim. İşin bu tarafı daha zorluyor. 54-55 civarı video hakemlik görevim oldu. UEFA'da da video yardımcı hakem eğitmenliği için eğitim veriyorum. EURO 2020'da görev alma ihtimalim var ama şu anda öyle bir şey yok.

"HAKEMLER BEKLESİN, SONUCU ALDIKTAN SONRA KARAR VERSİN"

Şüpheli olan pozisyonlarda yardımcı hakemlerimizin pozisyonun sonucunu alıp, daha sonra bayrağı kaldırmasını istiyoruz. Yardımcı, 'bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum' diyor. Bu feedbacki (geri bildirim'i) alan hakem için, pozisyon sonuçlandıığında ofsayt kararı verileceği anlamına geliyor. Özellikle ceza sahası içindeki pozisyonlarda, açık pozisyonlar dahi olsa beklemelerini ve sonuç almalarını istiyoruz hakemlerimizin.





"OFSAYT KONUSUNDA HATA PAYI SIFIRA YAKIN"

Santimetre cinsinden bir hesaplama yok, tamamen çizgiler üzerinden bir hesaplama. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanıyoruz. Hem 2 boyutlu hem 3 boyutlu çizgiler kullanabiliyoruz. İzleyicilerimiz son halini görüyorlar, hata payı sıfıra yakın.

"VAR MERKEZİMİZ DÜNYA ÇAPINDA"

Sistemi mükemmelleştirmeye yönelik çalışmalar son hızıyla sürüyor. Federasyon olarak biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Teknolojik anlamda Avrupa'dan fazlamız var, eksiğimiz yok. VAR merkezimiz, dünya çapında bir merkez.





"VAR KONUSUNDA UZMAN BİR EKİP YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

VAR konusunda yetenekli olan hakemleri tespit etmeye çalışıyoruz. İtalya'da mesela, 4 tane sözleşmeli VAR hakemi mevcut. Sadece VAR'da çalışıyorlar. Biz VAR konusunda uzmanlaşmış bir ekip yaratma konusunda ilerliyoruz.

"VAR HAKEMLİĞİ, SAHA HAKEMLİĞİNDEN DAHA ZOR"

VAR hakemleri çok ciddi eğitimlerden geçiyor. VAR hakemliği, saha hakemliğinden daha zor. Video yardımcı hakemin görevi, bir pozisyonla ilgili en doğru kararı bulmak değil, sahada verilen kararın yanlış olup olmadığını tespit etmek.

"HAKEMİN İZLEMESİ GEREK"

İki çeşit inceleme var, biri VOR dediğimiz, hakemin ekrana gitmeden karar vermesi, bir de OFR dediğimiz, ekrana gidip inceleme. Eğer ofsayttaki oyuncu, topa dokunduysa, bunun yoruma açık bir durumu olmuyor. Dolayısıyla bunu izlemesine gerek yok. Ancak ofsayttaki oyuncu topla oynamadıysa, çok net ofsayt olmasa bile hakemin izlemesi gerekiyor. Topun üstünden atladığı pozisyonlar, rakibi ittiği pozisyonlar, görüş açısını kapattığı pozisyonlar... Bunların hepsi yoruma açık pozisyonlar.





"BARİZ GOL ŞANSINI ENGELLEME KIRMIZI KART"

Hakem eğer bariz gol şansında penaltı verdikten sonra kırmızı kart gösterirse oyuncuya, biz bir yeniden inceleme bekliyoruz. Bir bariz gol şansı, elle oynama şeklinde bir ihlalle engellenirse, bu kırmızı kart.

"GÖZLEMCİLER, HAKEMLERİ VAR YOKMUŞ GİBİ DEĞERLENDİRİYOR"

Video hakem, hakemi izlemeye davet ettiğinde, hakem izlemeye gitmek zorundadır ama son karar onundur. VAR sistemi Türkiye'de uygulanmaya başladığından beri böyle bir şey de olmadı. Gözlemciler, hakemleri 'VAR' yokmuş gibi değerlendiriyor."