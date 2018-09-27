Barkley'den Hazard'a övgü: Dünyanın en iyisi

İngiltere Lig Kupası'nda (Carabao Kupası) Liverpool'u deplasmanda mağlup eden Chelsea adına harika bir gol atan Eden Hazard, manşetleri süslüyor.

Hazard'ın takım arkadaşı Ross Barkley, yaptığı açıklamada Belçikalı oyuncunun şu anda dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi. Barkley, "Onu antrenmanda hep böyle şeyler yaparken gördüğümüz için attığı gol bizi şaşırtmadı. Yıllardır dünyanın en iyi oyuncularından birisi ve tam şu anda oynadığı oyundan daha iyisi yok. Ronaldo ve Messi, Hazard'dan daha bencil. Hazard değil. O maçta 2 asist yapıp takımın kazanması ile mutlu olabilir. Bir maça istediği anda etki edebilecek kapasiteye sahip." dedi.

Chelsea forması ile bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken 27 yaşındaki hücumcu, 7 maçta 6 gol atıp 2 de asist yaptı.