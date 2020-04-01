Baroni: F.Bahçe şu an çok aşağıda

Fenerbahçe'de 2009-2014 yılları arasında forma giyen Brezilyalı yıldız Cristian Baroni, yayıncı kuruluşta bir programa katılarak Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamaların yanı sıra futbol kariyeriyle ilgili planlarını da anlattı.

Sarı-lacivertlilerin maçlarını izlediğini belirten Brezilyalı oyuncu, takımın performansının bu sezon çok aşağıda olduğunu belirtti.

''BAZI OYUNCULARIN F.BAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLAMASI GEREKİYOR''

Fenerbahçe forması giydiği dönemde sarı-lacivertli ekibin daha farklı olduğunu belirten Cristian Baroni, ''Bazı oyuncuların Fenerbahçe formasının büyüklüğünü anlaması lazım. Fenerbahçe'nin seviyesi şu an çok aşağıda gözüküyor. Bizim zamanımızda böyle değildi. Alıştığımız Fenerbahçe bu değil'' ifadelerini kullandı.

''AYKUT KOCAMAN BENİM İÇİN AYRI''

Fenerbahçe'deki yıllarıyla ilgili de konuşan Brezilyalı isim, teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerinin kendisinde ayrı olduğunu belirtti.

Baroni, ''1 kişiyi ayrı bir tarafa yazıyorum, Aykut Kocaman. Kalbimde tamamen özel yer edinmiş bir insan. Benim için en önde o gelir. Beni Türkiye'ye getirdi ve her zaman yanımda oldu'' şeklinde konuştu.