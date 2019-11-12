Bartomeu: Messi, kariyerini Barça'da tamamlamak istiyor

İspanya La Liga devi Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"İKİ YA DA ÜÇ YIL DAHA LİDERİMİZ OLACAK"

Katalan ekibi, geçtiğimiz dönemde yapılan transferlerle "Messi sonrası dönem"e hazırlansa da başkan Bartomeu'nun, Messi'nin uzun süre boyunca takımda kalacağına inancı tam. "Lionel Messi'nin hala genç, güçlü ve hırslı olduğuna şüphe yok. Gelecek iki ya da üç yıl boyunca liderimiz olmaya devam edecek." diyen başkan Bartomeu, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Lionel Messi, sözleşmesini süresiz uzatmak için güçlü ve hırslı hissederse herkesin istediği olacaktır. Nihayetinde karar vermesi gereken kişi o. Futbol oynamayı ne zaman bırakacağını kendisi belirleyecek. Ancak birkaç hafta önce kendisinin de dediği gibi, Messi, kariyerini Barcelona'da tamamlamak istiyor."





Josep Maria Bartomeu, 32 yaşındaki yıldız futbolcunun, futbolculuğundan sonra da kulüpte kalacağını belirtti. Barcelona Başkanı, "Messi'nin, futbolcu olarak kariyerini tamamladıktan sonra hayatının geri kalanında, bu kulübe bağlı kalacağından şüphem yok." diyerek sözlerini noktaladı.