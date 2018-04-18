Bas Dost Hollanda Milli Takımı'na veda etti

Ronald Koeman'ın teknik yönetimi altında yeni bir jenerasyonla eski ihtişamlı günlerine dönmeyi planlayan Hollanda'da önemli bir ayrılık yaşandı.

BAS DOST MİLLİ TAKIMI BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Kariyerini Sporting Lizbon'da sürdüren ve Portekiz ekibindeki performansıyla göz kamaştıran Bas Dost, milli takımı bıraktığını açıkladı. Ülkesinde yayın yapmakta olan Algemeen Dagblad gazetesine konuşan Hollandalı golcü, "Sebebi her ne olursa olsun milli takım kariyerim iyi geçmedi. İşler yürümediğine göre bırakma zamanı geldi." diye konuştu.

Açıklamasında milli takımdaki forma adaletsizliğine atıf yapan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz ay İngiltere ile oynadıkları hazırlık maçına ilk 11'de çıkıp üç gün sonra Portekiz karşısında hiç süre almadığını hatırlatarak, "Son milli maç haftasında kendimi oldukça hırpalanmış hissettim. Bırakma kararımda bunun belirleyici etkisi oldu." dedi.

2016 yılından bu yana forma giydiği Sporting Lizbon ile 57 lig maçında 59 gole imza atan Bas Dost, gol yollarındaki bu etkili performansı milli takım düzeyine taşıyamamış ve toplam 18 maçta sadece bir kez fileleri havalandırabilmişti.