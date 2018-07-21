Sporting Lizbon Bas Dost'u resmen açıkladı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüştüğünü açıkladı.

Emre Akbaba'ın Aslan olması için tek engel kaldı

Bir Çin kulübünün Quaresma'yı transfer etmek için Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Çinliler Portekizli yıldıza da yıllık 8 milyon euro öneriyor.

Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olarak gösterilen Bild, Almanya Futbol Federasyonu'nun EURO 2024 için endişeli olduğunu yazdı.

Fabri'nin yerine 2 aday var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu da Aykut Kocaman gibi Valbuena'yı beğenmedi. Hollandalı teknik adamın gönderilecek listesinin başına Fransız futbolcuyu yazdığı öğrenildi.

Wilshere ve Bas Dost transferlerinden istediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli, bu kez Chelseali stoper Zouma için Ada'ya gitti.

1 Quaresma Çin'e transfer oluyor Bir Çin kulübünün Quaresma'yı transfer etmek için Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Çinliler Portekizli yıldıza da yıllık 8 milyon euro öneriyor.

2 Cocu, Valbuena'yı istemedi Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu da Aykut Kocaman gibi Valbuena'yı beğenmedi. Hollandalı teknik adamın gönderilecek listesinin başına Fransız futbolcuyu yazdığı öğrenildi.

3 Alman Bild: EURO 2024'ü Türkiye'ye kaptırıyoruz Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olarak gösterilen Bild, Almanya Futbol Federasyonu'nun EURO 2024 için endişeli olduğunu yazdı.

4 Julia Budd, Talita Nogueira’yı nakavt etti Kadınlar tüy siklet şampiyonu Julia Budd, Brezilyalı yenilgisiz dövüşçü Talita Nogueira’yı 3.rauntta nakavt etti.

5 Fenerbahçe formaları internet sayacında Fenerbahçe Kulübü, taraftarının isteği doğrultusunda yeni sezon formalarının satış adetini gösteren sayacı "Fenerium"un internet sitesine ekledi.

6 Fabri'nin yerine 2 aday var Fabri'nin transferi konusunda Fulham'la anlaşan Beşiktaş yönetimi, kaleci arayışlarına başladı. Şenol Güneş, Bursaspor'dan Harun Tekin'in alınmasını istiyor.

7 Vahid Amiri Trabzonspor'da Trabzonspor, İranlı futbolcu Vahid Amiri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla poz verdi.

8 Comolli Zouma için İngiltere'ye gitti Wilshere ve Bas Dost transferlerinden istediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli, bu kez Chelseali stoper Zouma için Ada'ya gitti.

9 Mustafa Cengiz'den UEFA'ya: Bedelini ağır öderler Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübü yeniden inceleme kararı alan UEFA'yı adeta tehdit etti.