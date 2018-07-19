Bas Dost Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında forvet hattına Bas Dost'u almak istiyordu.

Sarı-lacivertliler dışında Beşiktaş ve Galatasaray ile de adı anılan Hollandalı golcünün, Sporting Lizbon ile yeniden anlaşma sağladığı iddia edildi.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Bas Dost, Sporting Lizbon ile bir süredir devam ettirdiği görüşmelerin sonucunda anlaşma sağladı.

Hollandalı golcünün 2021 yılına kadar yeni sözleşme teklifini kabul ettiği ve kısa süre içerisinde imzayı atmak için kulüp binasına gideceği belirtildi.

Sporting Lizbon'un Bas Dost'un sözleşmesine koyacağı serbest kalma bedelinin de 60 milyon euro olacağı öğrenildi.