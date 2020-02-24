Başakşehir, Rizespor'u yenerek liderliğe yükseldi

Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
SKERTEL LİDERLİĞİ GETİRDİ
Başakşehir 43. dakikada penaltıdan Edin Visca'nın attığı golle öne geçerken, Rizespor'un beraberlik golü 60. dakikada Caiçara'nın geri pasındaki büyük hatası sonrasında Aminu Umar'ın yaptığı vuruşla geldi.
Başakşehir'de 90+1'inci dakikada sahneye çıkan Skrtel, takımına kritik galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 46 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Rizespor ise 24 puan ile 14'üncü sırada kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir evinde Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.