Başakşehir, Rizespor'u yenerek liderliğe yükseldi

1 Başahşehir, Rizespor'u yenerek liderliğe yükseldi Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

2 Mehmet Demirkol: Fatih Terim'in planı tuttu Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi. Demirkol, şampiyonlukla ilgili olarak ise "Şampiyon Trabzonspor olur diyordum, artık belli olmaz diyeceğim" dedi.

3 Lugano kılık değiştirdi, maçı taraftarlarla izledi Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Diego Lugano, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı derbiyi kılık değiştirerek sarı-lacivertli taraftarlarla beraber izledi.

4 N'Koudou: 2 gündür uyuyamıyorum Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu N'Koudou, Trabzonspor maçı sonrası çok üzüldüğünü söyledi. 25 yaşındaki oyuncu, ayrıca Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı.

5 Aziz Yıldırım'ın kongredeki konuşması Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de yenilen Fenerbahçe'de bazı taraftarlar Aziz Yıldırım'ın kongredeki konuşmasını gündeme getirmeye başladı.

6 Ersun Yanal: İstifam söz konusu değil Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifaya davet edilen Ersun Yanal, görevi bırakmadığını, hakem yüzünden yenildiklerini söyledi.

7 Ali Koç, Avrupa basınında manşet oldu Protokol tribününden taraftarların üzerine atlayan Ali Koç, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem oldu.

8 Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Ozan Tufan'ın, tam 6 kere "Böyle bir şey olabilir mi?" demesi sosyal medyada çok konuşuldu.

9 G.Saraylıların en çok paylaştığı fotoğraf "Burası Kadıköy, buradan çıkış yok" yazan kapıdan galibiyetle çıkan Fatih Terim'in bu fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.