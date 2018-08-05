Başak Eraydın İspanya'da iki finali de kaybetti

Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya'da katıldığı 25 bin dolar para ödüllü ITF turnuvasında tekler ve çiftlerde ikinciliği elde etti.

İspanya'nın Segovia kentinde düzenlenen organizasyonda Başak Eraydın, tek kadınlarda Maria Gutierrez Carrasco, Guiomar Maristany Zuleta de Reales, Cristina Busca ve Andrea Lazaro Garcia olmak üzere 4 ev sahibi tenisçiyi yenerek finale yükseldi.

24 yaşındaki milli tenisçi, finalde Rus Liudmila Samsonova karşısında korttan 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ayrıldı. Kariyerinde 13'ü tekler olmak üzere 28 ITF kupası bulunan Başak, turnuvanın çiftler ana tablosunda da final oynama başarısı gösterdi.

İspanyol Marina Bassols-Olga Parres çiftine finalde 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilen Başak ve Sırp partneri Tamara Curovic, ikincilik ödülünün sahibi oldu.