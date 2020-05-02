Başakşehir, 16 yaşındaki Emre'yi transfer ediyor

Fikret Orman döneminde Beşiktaş’ın kapısından dönen, son olarak Trabzonspor’un listesine giren Emre Demir’in rotası belli oldu.

Fanatik'in haberine göre; Avrupa kulüplerinin de yakından takip ettiği 16 yaşındaki futbolcuyu Başakşehir’in devre arasından beri istediği ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Ocak ayında finansal kriterler nedeniyle bu işi bitiremeyen turuncu-lacivertliler, sezon sonu için Kayserispor ile sözleşti. Hatta Emre Demir ile teknik direktör Okan Buruk’un dahi görüştüğü ve “Burada iyi çalışırsan, 2 sene sonra Avrupa’ya gidersin” dediği öğrenildi.

Kayserispor’un 8 yaşında Mersin’den bulup getirdiği Emre Demir, daha önce Barcelona tarafından elemelere çağrılmıştı.

Kayserispor’un büyük emekleri nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe mutlaka iyi bir bonservis bedeli kazandırmak isteyen Emre Demir ve ailesi, artık Kayseri ekibinin Başakşehir ile anlaşmasını bekliyor.

Bonservis konusunda konuşulan rakam ise 1.5-2 milyon euro arası...